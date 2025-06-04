Путин и Трамп обсудили Ближний Восток и индо-пакистанский конфликт

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трампа обсудили по телефону Ближний Восток, а также конфликт между Индией и Пакистаном, сообщили журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Затрагивался также Ближний Восток, - сказал он. - "А также (обсуждался) остановленный при личном участии президента Трампа вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном".

На этом же брифинге он сообщил, что два лидера обсудили украинское урегулирование, а также перспективы восстановления отношений России и США.