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Ушаков прокомментировал "правило не вести переговоры с террористами"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что правило "не вести переговоры с террористами" не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования.

"Правило такое существует, вы знаете, как поступают с террористами, но это не исключает, что по соответствующим линиям не могут вестись переговоры, которые в целом необходимы для того, чтобы достичь какое-то урегулирование", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос касательно продолжения российско-украинских переговоров и правила "не вести переговоры с террористами".

4 июня президент Владимир Путин заявил, что "и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов". Подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях Путин назвал терактами, решение совершить которые принималось на Украине на самом высоком уровне.

"И в то же время (на фоне терактов - ИФ) просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами?" - сказал президент России.

Владимир Путин Юрий Ушаков Украина
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