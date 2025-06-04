Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам российско-американского сотрудничества, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которые, по мнению двух президентов, имеют огромный потенциал", - сказал он журналистам.

По его словам, "в завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный". Президенты договорились продолжить контакты в том числе по украинскому урегулированию.