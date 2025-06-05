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Путин поддерживает продолжение контактов с Киевом на рабочем уровне

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Путин поддерживает продолжение контактов с Киевом на рабочем уровне
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал позицию главы МИД Сергея Лаврова о том, что на рабочем уровне необходимо продолжать контакты с Украиной, но факт того, что киевский режим приобрел признаки террористического режима, будет учитываться, заявили в Кремле.

"Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем, он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения о том, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты, и эта точка зрения была поддержана главой государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, допускают ли в Кремле приостановку переговоров с Украиной в случае новых терактов на гражданские объекты России.

Накануне на совещании с Путиным Лавров заявил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает.

"Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед с (президентом США - ИФ) Дональдом Трампом по телефону, - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - сказал Лавров в среду, пояснив, что речь идет, в частности, о договоренностях, связанных с обменом военнопленными.

По словам главы МИД РФ, "при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения".

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина Сергей Лавров МИД РФ
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