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Зеленский заявил, что делегация Украины может обсуждать на переговорах с РФ только гуманитарные вопросы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Украинская делегация на переговорах с РФ уполномочена обсуждать гуманитарные вопросы на основе украинского меморандума; мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины у нее нет, заявил президент Владимир Зеленский.

"Наш меморандум является основой для переговоров. Наша делегация имеет мандат обсуждать гуманитарные вопросы - судьбу военнопленных и похищенных детей - или перемирие. Однако она не имеет мандата обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос", - цитируют украинские СМИ заявление Зеленского в интервью венгерскому изданию Valasz Online.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Стамбуле.


Владимир Зеленский Украина
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