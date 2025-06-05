Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс" возобновлено в Воронежской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов в Воронежской области, ранее приостановленное из-за повреждения одного из путей, возобновлено. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Движение поездов "Таврия" и "Таврия Экспресс", ранее закрытое в Воронежской области, возобновлено. На 13:55 в пути задерживаются пять поездов компании "Гранд Сервис Экспресс"", - сообщила ГСЭ.

Так, по направлению Крыма более чем на 4 часа задерживается поезд №007/008 Санкт-Петербург - Севастополь. Задержка более 3-х часов у составов №173/174 Москва - Евпатория и № 91/92 Москва - Севастополь.

Из Крыма с задержкой 3 часа следуют №17/18 Симферополь - Москва и №27/28 Симферополь - Москва.

Ранее о повреждении железнодорожного полотна на юге Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Юго-Восточной железной дороги (филиал РЖД), поврежден один путь.