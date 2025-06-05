В Москве на ЕГЭ по биологии выявили самозванца

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве посторонний человек пришел со справкой об утере паспорта на имя одного из школьников на сдачу ЕГЭ по биологии, полиция проводит поверку, сообщил столичный Департамент образования и науки.

"Сегодня в Москве на ЕГЭ по биологии пришел ученик со справкой об утере паспорта. Комиссия запросила дополнительные сведения из школы для перепроверки участника ЕГЭ и выявила, что на экзамен пришел посторонний человек", - говорится в сообщении.

На место вызвали полицию, подозреваемого доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

5 июня проходит Единый государственный экзамен по биологии, географии, а также письменная часть по иностранным языкам.