Глава Минпросвещения РФ отметил, что ЕГЭ-2025 прошел на высоком уровне

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Основной период единого государственного экзамена 2025 года прошел на высоком уровне и в штатном режиме, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

"Они (экзамены - ИФ) прошли на высоком уровне без каких-то происшествий, в штатном режиме", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции по итогам основного периода ЕГЭ-2025.

По его словам, увеличилось количество выбравших ЕГЭ по физике, химии и профильной математике. "Можно сегодня с уверенностью сказать, что нам удалось преломить тенденцию, когда выпускники во многом мечтали стать юристами, экономистами. (...) Мы сегодня видим, что наметилась хорошая тенденция, устойчивая тенденция по выбору естественно-научных дисциплин и выбору инженерных специальностей", - отметил Кравцов.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что система ЕГЭ показала свою стабильность и гибкость, работа отлажена и объективна, экзамен "был проведен очень спокойно".

Он отметил, что Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ. "72 обращения мы получили на нашу платформу из 32 регионов РФ. В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что решения по нарушениям принимались оперативно и, как правило, в пользу сдающего.

"Во время проведения в 2025 году единого государственного экзамена, к сожалению, были 13 случаев в четырех субъектах РФ, когда проведение экзаменов прерывалось из-за воздушной тревоги. Из 5 766 участников, которых это коснулось, 10 человек воспользовались правом пересдачи в резервный день, остальные завершили выполнение экзамена в тот же день", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Как следует из презентации Музаева, благодаря инициативе Рособрнадзора по привлечению родителей к мониторингу в 2025 году не зафиксировано резонансных случаев. Там уточняется, что 19,5 тыс. родителей из 89 субъектов РФ были привлечены для осуществления мониторинга ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей.

Музаев отметил, что в целом результаты экзаменов "не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами".

По его словам, в этом году 6 820 участников получили 100 баллов на ЕГЭ, 331 человек - 200 баллов, 13 человек - 300 баллов, 400 баллов - одна участница из Москвы.

Согласно презентации, средний тестовый балл по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике - 62 балла, по обществознанию - 53,6 балла, а по информатике - 55,9 балла, по биологии - 54,5. Кроме того, средний балл по физике - 61,7, химии - 58,1, истории - 55,8, литературе - 61,9. ЕГЭ по английскому языку в среднем написали на 64,1 балла, по географии - 54,8 балла.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что одной из тенденцией ЕГЭ-2025 года является увеличение числа участников с результатами от 60 тестовых баллов.

Кроме того, на 11% увеличилось количество сдававших экзамен по профильной математике, на 16% - по физике, на 7% - по биологии и на 6% - по информатике.