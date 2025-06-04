С начала основного периода с ЕГЭ удалили 483 человека за шпаргалки и мобильные

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - С начала сдачи основного периода Единого государственного экзамена из пунктов ЕГЭ удалили 483 человека, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре.

"По состоянию на 4 июня 2025 года общее количество удаленных участников ЕГЭ составило 483 человека, из них удалены за наличие телефона - 153 человека, за наличие справочных материалов (шпаргалок) - 283 человека", - говорится в сообщении.

В основные дни основного периода ЕГЭ всего удалено с экзаменов по математике базового и профильного уровня 97 человек, по русскому языку - 168 человек.

Действующий порядок проведения государственной итоговой аттестации предусматривает допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников текущего года - участников экзаменов по обязательным учебным предметам - русскому языку и базовой математике в дополнительный период, который пройдет с 4 по 23 сентября 2025 года, для возможности получения аттестата в текущем году.

"Пересдача ЕГЭ по иным учебным предметам (учебным предметам по выбору) нарушителями установленного порядка проведения экзамена в текущем году не предусмотрена", - напомнили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тысяч человек, в том числе более 637 тысяч выпускников текущего года.