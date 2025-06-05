Путин призвал избавляться от вульгарных иностранных заимствований

Проект основ государственной языковой политики подготовлен, сообщил он

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от вульгарных иностранных заимствований, которые коверкают русский язык.

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив засоряют, коверкают наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке, да и в общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит - кириллицу", - сказал Путин во время Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в режиме видеоконференции.

Президент сообщил, что проект основ государственной языковой политики уже подготовлен.

Он отметил, что предстоит серьёзно работать над "укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве".

"Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики - повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой, сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах; создание на ее основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - сказал глава государства.