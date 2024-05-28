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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Главный инженер шахты "Листвяжная" получил срок по делу о гибели 51 человека

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кемеровской области Беловский городской суд признал виновным главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о гибели 51 человека в результате взрыва в 2021 году и приговорил его к четырем годам колонии общего режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Судебного департамента региона.

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"Лобанов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, повлекшее тяжкие последствия)", - сказал собеседник агентства.

Суд лишил Лобанова права выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции при ведении горных работ на опасных производственных объектах на срок три года.

Утром 25 ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" произошел взрыв метано-воздушной смеси, погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело.

В связи со случившимся были задержаны Лобанов, президент холдинга СДС Михаил Федяев, гендиректор холдинга Геннадий Алексеев, технического директора Антон Якутов. Изначально в зависимости от роли каждого руководителям было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь".

Михаил Федяев Листвяжная СДС-Уголь СДС Анатолий Лобанов Кемеровская область Беловский городской суд
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