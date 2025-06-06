Снижение ставки Банком России не означает значимого смягчения ДКУ в реальном выражении

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки Банка России с 21% до 20% не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ) в реальном выражении, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Номинальные ставки снижаются, но важны реальные ставки. И с учетом замедления инфляции и отчасти инфляционных ожиданий реальные ставки по-прежнему высокие, а денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. Сегодняшнее снижение ключевой ставки, принимая во внимание замедление инфляции, не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении", - сказала Набиуллина.

ЦБ 6 июня впервые более чем за 2,5 года снизил ключевую ставку - на 100 б.п., до 20% годовых.