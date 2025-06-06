В больницах остаются 20 пострадавших в ЧП на железной дороге в Брянской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении остаются 20 пострадавших в связи с ЧП с пассажирским поездом в Брянской области; выписаны 52 пострадавших, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в больницах Брянска, федеральных медцентрах и больницах Москвы и РЖД остаются 20 пострадавших в теракте на железной дороге в Брянской области, в том числе двое детей", - сказал Кузнецов журналистам в пятницу.

Один из пострадавших был доставлен бригадой медицины катастроф на лечение из больницы Брянска в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, где он получает профильную медицинскую помощь, сообщил помощник министра.

Выписаны в связи с улучшением состояния 52 человека, в том числе двое детей, добавил он.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Семь человек погибли и несколько десятков пострадали. СКР по факту произошедшего завел уголовное дело по статье "теракт".