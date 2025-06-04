Бастрыкин сообщил о поисках в Брянской области украинской ДРГ перед подрывами мостов

Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил на совещании у президента, что перед подрывами на железнодорожных путях в Брянской области проводились мероприятия по поиску украинской диверсионной группы.

"Хотел бы доложить, что правоохранительными органами ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

По его словам, 22 мая в районе деревне Мякишино был обнаружен тайник, в котором находились 13 кг пластида и блоки дистанционного управления украинского производства.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали еще 69.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

3 июня СКР сообщил, что на местах подрывов мостов в Брянской и Курской областях нашли части взрывных устройств.