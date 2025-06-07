В РФ 963 иностранных выпускника-отличника получили упрощенный ВНЖ в 2024 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вид на жительство по упрощенной схеме в 2024 году получили 963 иностранных выпускников-отличников, в текущем году - более 240, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в субботу.

Представитель МВД отметила, что среди студентов граждане СНГ, Евросоюза, Ближнего Востока, Латинской Америки и другие.

При этом с начала 2025 года МВД принято более 240 положительных решений о выдаче вида на жительство иностранным выпускникам российских вузов.

"Больше всего среди зарубежных студентов-отличников - граждан Китайской Народной Республики", - подчеркнула Волк.

По словам представителя министерства, выпускники-отличники российских вузов, которые имеют зарубежное гражданство, могут получить вид на жительство в РФ по упрощенной схеме - без получения разрешения на временное проживание.

"Главное условие - образовательная программа должна иметь государственную аккредитацию, форма обучения должна быть очной", - напомнила она.

Получить вид на жительство можно в территориальном органе МВД России, филиале ФГУП "ПВС" МВД России или ММЦ "Сахарово" (г. Москва). Срок рассмотрения заявления - до четырех месяцев.