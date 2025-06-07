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Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным целям на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по военным целям на Украине, сообщает министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ", - говорится в его сообщении, распространенном в субботу.

По данным ведомства, "цель ударов достигнута". "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке Минобороны.

Накануне министерство заявило о нанесении ночного массированного удара по военным объектам на Украине. В его сообщении говорилось, что тот удар стал ответом на теракты, совершенные Украиной.

6 июня ведомство также заявило, что всего за неделю российская армия нанесла шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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