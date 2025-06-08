В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропортов Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD)", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были введены в аэропорту Калуги.