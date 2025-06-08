Путин проведет на следующей неделе большое заседание Совбеза РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет большое заседание Совета безопасности РФ, в его планах также мероприятия, посвященные Дню медицинского работника.

В минувшую среду глава государства в ходе совещания с членами правительства сообщил, что на ближайшем заседании Совбеза обсудит с главой МИД России и представителями силового блока теракты, произошедшие 1 июня в Брянской и Курской областях, в преддверии переговоров в Стамбуле.

По традиции график президента был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

В частности, у главы государства запланирована на будущей неделе встреча с участниками программы "Время Героев", в День государственного праздника - 12 июня Путин вручит медали Героев труда и госпремии.

"На неделе также большое заседание Совета безопасности", - озвучил планы президента РФ в программе ее автор и ведущий Павел Зарубин, отметив, что в графике главы государства - мероприятия ко Дню медицинского работника.

Кроме того, по его словам, можно предположить, что началась и активная подготовка к предстоящему выступлению Путина на Петербургском международном экономическом форуме.