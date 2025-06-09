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Дума на этой неделе рассмотрит проект о передаче МВД сведений о детях мигрантов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о передаче региональными и муниципальными органами управления в территориальные подразделения МВД сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах Госдума рассмотрит на этой неделе, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов, в числе которых: персональные данные ребенка и его родителей; результаты тестирования; информация о зачислении в образовательную организацию и отчислении; информация об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, отметил председатель Госдумы.

МВД, в свою очередь, будет предоставлять органам управления образованием сведения о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан, добавил он.

"Все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений", - написал Володин.

Кроме того, выявление МВД непоступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков, считает он.

По его словам, законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.

"Важно сделать все, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно", - подчеркнул председатель Госдумы.

Соответствующий проект закона (№904085-8) был внесен на рассмотрение палаты парламента РФ 25 апреля.

Госдума Вячеслав Володин МВД
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