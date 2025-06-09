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Второе чтение законопроекта о сроках для дропперов до 6 лет намечено на следующую неделю

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект № 909076-8 о введении уголовной ответственности для дропперов.

"Планируем вынести его на рассмотрение на следующей неделе во втором чтении, а в случае принятия, то и в третьем чтении", - сказал председатель комитета Павел Крашенинников на заседании.

Законопроект содержит поправки к статье 187 Уголовного кодекса ("Неправомерный оборот средств платежей") об ответственности для лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

За передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в интересах другого лица.

Более строгая ответственность предусматривается за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности карты лицами, не являющимися клиентами банка: штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезная ответственность предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. Это наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Под неправомерной операцией, предлагается понимать "совершенный с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдачу и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований".

В примечании указывается, что лицо, впервые передавшее свои карты для правонарушений, предусмотренных проектом закона, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.

Комитет по госстроительству также рекомендовал для рассмотрения на следующей неделе во втором и в третьем чтениях еще один законопроект, направленный на противодействие дропперству.

Предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них.

По словам председателя Госдумы, МВД располагает информацией о не менее чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и все они в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.

Павел Крашенинников МВД Госдума
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