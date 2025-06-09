Россия готова внести вклад классической дипломатией в достижение целей СВО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине, параллельно намерена вносить вклад в достижение ее целей дипломатическим путем, заявил на "Форуме будущего 2050" глава российского МИД Сергей Лавров.

"Вот мы сейчас проводили переговоры в Стамбуле. Наша операция будет продолжаться, президент это четко объяснил", - сказал он.

"Но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей специальной военной операции, прежде всего в решение гуманитарных вопросов", - добавил министр.

Он отметил, что "когда-то результаты, достигнутые "на земле", будут все равно оформляться в юридические, правовые документы".

"Делать это будут - да, вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты", - заявил Лавров.