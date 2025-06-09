Гросси увидел признаки усиления военной активности в районе ЗАЭС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Военные действия в районе, где находится Запорожская АЭС, не идут на спад, а наоборот, становятся активнее, заявил на пресс-конференции в Вене гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Ситуация там по-прежнему очень сложная, - сказал он. - Военные действия там становятся активнее, они не идут на спад".

Говоря о ситуации на атомных электростанциях, находящихся под контролем Украины, глава МАГАТЭ подчеркнул, что на них существуют проблемы. "Это касается постепенного износа инфраструктуры", - сказал Гросси.

6 июня после встречи с гендиректором МАГАТЭ глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал ситуацию на Запорожской АЭС технически управляемой и стабильной, но добавил, что в военном плане обстановка обостряется.

"Думаю, что не только на запорожском направлении, но и на целом ряде других направлений мы видим вместе с вами активизацию провокаций, активизацию обстрелов мирных объектов, гражданских объектов. К сожалению, это в первую очередь коснулось Запорожской АЭС и Энергодара - буквально фактически каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема, мы успеваем ее восстановить", - заявил тогда Лихачев.