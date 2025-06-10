"Аэрофлот" планирует до 2030 года получить более 100 самолетов МС-21

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить более 100 самолетов МС-21, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский "России-24".

"До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал он.

По его словам, общее соглашение с ПАО "ОАК" на поставку 339 российских самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать: "Мы планируем все, что мы в соглашении с ОАК подписали, все эти самолеты выбрать".

Упомянутое соглашение с ОАК "Аэрофлот" подписал в рамках ВЭФ-2022. Предполагалось, что в 2023-2030 годах компании будет передано 210 авиалайнеров МС-21, 89 SJ-100 и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов оценивалась в более 1 трлн рублей, они будут софинансироваться деньгами из ФНБ, говорил тогдашний вице-премьер - глава Минпромторга (ныне - первый вице-премьер) Денис Мантуров. На ВЭФ-2023 во исполнение соглашения "Аэрофлот", его дочерняя авиакомпания "Россия" и лизингодатель "Авиакапитал-Сервис" заключили твердые контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100.

Позднее Александровский заявлял, что группа планирует эксплуатировать только МС-21, а получаемые в будущем SJ-100 будет сдавать в сублизинг другим авиакомпаниям.

Начало серийных поставок российской авиатехники ранее несколько раз откладывалось. Выход в серию МС-21 и SJ-100, по последним официальным данным, ожидается в 2026 году.