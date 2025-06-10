"Аэрофлот" планирует до 2030 года нарастить пассажиропоток до 80 млн человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года увеличить пассажиропоток до 80 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота" (его цитату приводит телеграм-канал "Вести").

Также, по его словам, "Аэрофлот" планирует построить дополнительные ангары, которые позволят одновременно обслуживать до 10 самолетов МС-21. Сейчас ангарные площади компании дают возможность параллельно проводить работы на трех широкофюзеляжных самолетах и 18 узкофюзеляжных.

Стратегия развития группы "Аэрофлот" до 2030 года, которая была утверждена в 2022-м, предполагала ежегодный прирост пассажиропотока группы на 6%, к 2030 году ожидался показатель в 65 млн человек (для сравнения - в 2024 году перевезено 55,3 млн, +17% г/г). Стратегию планировалось обновить, при этом радикальных изменений не ожидалось - в ней будут актуализированы графики поступления новых самолетов и выбытия старых, заявлял ранее директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.