Поиск

"Аэрофлот" планирует до 2030 года нарастить пассажиропоток до 80 млн человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года увеличить пассажиропоток до 80 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота" (его цитату приводит телеграм-канал "Вести").

Также, по его словам, "Аэрофлот" планирует построить дополнительные ангары, которые позволят одновременно обслуживать до 10 самолетов МС-21. Сейчас ангарные площади компании дают возможность параллельно проводить работы на трех широкофюзеляжных самолетах и 18 узкофюзеляжных.

Стратегия развития группы "Аэрофлот" до 2030 года, которая была утверждена в 2022-м, предполагала ежегодный прирост пассажиропотока группы на 6%, к 2030 году ожидался показатель в 65 млн человек (для сравнения - в 2024 году перевезено 55,3 млн, +17% г/г). Стратегию планировалось обновить, при этом радикальных изменений не ожидалось - в ней будут актуализированы графики поступления новых самолетов и выбытия старых, заявлял ранее директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот Сергей Александровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK Tech видит задачей IPO получение публичного статуса

В VK Tech задумались о выходе на рынки ЮВА и Северной Африки

Citi улучшил прогноз для S&P 500 на конец года до 6300 пунктов

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,35 трлн рублей

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

Норвежский госфонд призвал к срочной реформе рынков капитала Европы

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6523 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });