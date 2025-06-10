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Путин призвал защищать и продвигать российские ценности, не огораживаясь наглухо

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал противодействовать попыткам навязать гражданам России, особенно молодежи, установки, разрушающие российские ценности.

"Важно противодействовать попыткам навязать нашим гражданам, особенно молодежи, установки, разрушающие наши ценности. Необходимо жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические, межрелигиозные конфликты", - заявил он на заседании Совета безопасности по вопросам совершенствования госполитики в сфере защиты традиционных, духовно-нравственных ценностей.

"Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными, при этом "продавливаются" так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели. Причем они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать", - отметил президент.

По его словам, при этом нужно понимать, что попытки "глухо" отгородиться от глобального информационного пространства в современном мире "абсолютно неэффективны".

"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире", - подчеркнул глава государства.

Позиция России, сказал президент, хорошо известна, Москва выступает за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. В этом, продолжил Путин, у России много единомышленников и сторонников.

"Важно координировать свои усилия с партнерами и по БРИКС, и по ОДКБ, СНГ, с другими странами, которые разделяют наши подходы", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что необходимо помнить и уроки истории, "помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне".

"Тот, кто хотел ослабить Россию, провоцировал именно ценностный и национальный разлом. Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений", - сказал президент.

БРИКС ОДКБ Владимир Путин СНГ Совбез
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