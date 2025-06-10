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Что произошло за день: вторник, 10 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон о создании национального мессенджера. Он предполагает создание многофункционального сервиса для общения, коммуникации, телефонных звонков и получения государственных и коммерческих услуг.

- В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель и ввести запрет на использование "Северных потоков".

- В школе австрийского города Грац произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, в том числе нападавший, не менее 12 человек получили серьезные ранения. По информации СМИ, преступник когда-то был учеником этой школы, но не окончил ее.

- Более ста человек задержаны в ночь на вторник в Лос-Анджелесе во время протестов против иммиграционных рейдов американских властей. Между тем, протестные выступления прошли и в городах Техаса.

Фотохроника 10 июня

- Против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ. По данным следствия, речь идет о размещении видеозаписи соответствующего содержания с дебатами между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (оба включены в реестр иноагентов) в "Одноклассниках".

- Грету Тунберг депортировали из Израиля в Швецию. Она входила в группу активистов, которые предприняли попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, но не смогли и были задержаны.

- В Краснодарском крае предотвращен теракт на энергообъекте. По данным ФСБ, завербованный украинской спецслужбой россиянин собирался взорвать СВУ массой 2,5 кг в административном здании.

- Мэр Красноярска арестован по обвинению в получении более 180 млн руб. взятки. Владислав Логинов заключен под стражу до 4 августа.

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