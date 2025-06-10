На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае гражданина РФ, который передавал Украине сведения о передвижениях военных кораблей и готовил теракт.

"Установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Им осуществлялась фотосъемка военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ (самодельное взрывное устройство - ИФ) массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона".

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к теракту" и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

"ФСБ России обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры "Телеграм" и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность", - заявили в ЦОС.