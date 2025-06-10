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Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе

Более 100 человек задержали в ночь на вторник во время протестов в Лос-Анджелесе
Фото: Jim Vondruska/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более 100 человек задержали во время протестов в Лос-Анджелесе минувшей ночью, сообщила во вторник мэр города Карен Басс.

"Насколько я понимаю, сегодня ночью задержали более 100 человек, большинство из них - за несанкционированные собрания", - приводит слова Басс телеканал ABC.

Она добавила, что большинство людей, которые выходили протестовать в дневное время, вели себя мирно. Почти все случаи вандализма и насилия были зафиксированы ночью, причём, по мнению Басс, эти действия инициировали "радикально настроенные группировки".

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Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в минувшие выходные было задержано около 60 человек.

В выходные президент США Дональд Трамп в связи с беспорядками во время протестов против иммиграционного контроля санкционировал развёртывание подразделений Национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса.

По информации ABC, к вечеру понедельника число военнослужащих Национальной гвардии, отправленных в Калифорнию, увеличилось с 300 до 1,7 тыс. человек.

Кроме того, в ночь на вторник министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что в районы беспорядков направили ещё 700 морских пехотинцев с военной базы Кэмп-Пендлтон.

Действия администрации Трампа вызвали негативную реакцию со стороны местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что генпрокурор штата подал иск, в котором оспаривается легитимность действий Трампа, касающихся размещения войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

В ответ президент Трамп назвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса "некомпетентными".

"Если бы я не отправлял военные подразделения в Лос-Анджелес в последние три ночи, этот некогда прекрасный и великий город сейчас сгорел бы дотла, как сгорели дотла 25 тыс. домов в Лос-Анджелесе по вине некомпетентных губернатора и мэра", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Беспорядки в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес США
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