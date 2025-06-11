На приграничные территории Брянщины распространен режим свободной экономической зоны

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство распространило на ряд приграничных территорий Брянской области режим свободной экономической зоны, действующий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщает сайт правительства.

Постановление об этом подписано 9 июня.

"Решение позволит поддержать предприятия, работающие на этих территориях. Резиденты свободной экономической зоны, в частности, могут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%", - говорится в сообщении.

Кроме того, для них предусмотрены нулевая ставка налога на прибыль предприятий, полученную от реализации инве‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌стпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и режим свободной таможенной зоны.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. По данным правительства, ее участниками стали более 350 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов - промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.