Кабмин распространил условия СЭЗ на приграничные территории с режимом КТО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ распространит условия, аналогичные тем, что действуют в свободных экономических зонах (СЭЗ), на территории приграничных регионов, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь такие условия распространили и на те муниципальные образования, где действует режим контртеррористической операции. Соответственно, рассчитываем, что благодаря принятому решению бизнес сократит свои издержки, сохранит предприятия и квалифицированных сотрудников, наладит производство нужных товаров и услуг", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Премьер уточнил, что это касается Курской, Белгородской, Брянской областей, где люди лишились своего имущества, а у предприятий нарушились привычные производственные процессы.

Предприятия, работающие в таких районах, смогут получить статус резидентов свободной экономической зоны и соответствующие преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день ее участниками стали более 300 компаний. Для резидентов свободной экономической зоны разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов - промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.