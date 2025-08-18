Почти 3 тыс. мигрантов-нарушителей депортировали из РФ в первом полугодии

Это на 17% больше, чем в прошлом году, отметили в МВД

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы добились депортации из страны почти трех тысяч иностранцев-нарушителей законодательства в первом полугодии 2025 года, что на 17% превышает показатель предыдущего года, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Органами внутренних дел активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. Депортировано 2,8 тыс. иностранных граждан, что на 17,1% превышает данный показатель прошлого года (2,4 тыс.)", - следует из информации о деятельности миграционных подразделений министерства с января по июнь 2025 года.

Также в указанный период 791 иностранца лишили российского гражданства.

С начала года в МВД выдали иностранцам на 31,6% меньше разрешений на временное проживание (16,6 тыс.) и на 32,2% видов на жительство (80,1 тыс.).

За шесть месяцев года возросло на 30,1% количество уведомлений о заключении трудовых договоров с мигрантами по патенту (1,2 млн) и на 64,2% с трудящимися по разрешительным документам (70,7 тыс.). Аналогичная тенденция, как отметили в полиции, зафиксирована в отношении уведомлений о заключении таких договоров с гражданами государств-членов ЕАЭС (+32,0%, 491,7 тыс.).

Результатом работы правоохранительных органов в текущем году стал почти 30-процентный рост числа пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда в Россию либо режима пребывания (с 301 тыс. до 385 тыс.) и сроков обращения за выдачей патента (с 29,1 тыс. до 38,6 тыс.).

Кроме того, в МВД отчитались о 50-процентном росте количества пресеченных нарушений правил привлечения мигрантов к трудовой деятельности на розничных рынках (с 61 до 93).