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Российские военные взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль село Зеленый Кут в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ словам военных, нанесено поражение формированиям 13 бригад и одному полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.

Как сказали в министерстве, "потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Зеленый Кут Днепропетровская область
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