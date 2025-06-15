В международном конкурсе Рахманинова примут участие представители 16 стран

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Более 500 заявок из 25 стран поступило на II Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Рахманинова, который стартовал в субботу в Москве, участие в конкурсе примут представители 16 стран, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Приняла участие в открытии II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Сергея Васильевича Рахманинова (...) Всего на конкурс поступило более 500 заявок из 25 стран, что подтверждает высокий международный интерес и статус проекта как одного из ведущих музыкальных событий современности. В смотре примут участие 65 талантов из 16 государств", - написала Любимова в своем телеграм-канале.



Она отметила, что конкурс даёт возможность талантливым артистам реализовать свой творческий потенциал и получить признание на международном уровне.



"Мы видим профессиональную востребованность лауреатов первого конкурса и радуемся их успехам. Они выступают в лучших концертных залах а разных странах, возглавляют как федеральные, так и региональные коллективы". - добавила министр.