Эвакуация на руднике в Пермском крае произошла из-за ложного срабатывания сигнализации
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ложное срабатывание системы пожаротушения стало причиной эвакуации на Усть-Яйвинском руднике ПАО "Уралкалий" (Пермский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Производство работает в штатном режиме.
По данным компании, в понедельник в 6:51 (4:51 по Москве) был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) на Усть-Яйвинском руднике.
Из шахты были эвакуированы все находящиеся там 105 человек, угрозы для жизни работников нет.
"Обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции (ЦПП). Угрозы руднику или людям нет", - сказали в пресс-службе.
Ранее экстренные службы сообщали, что на Усть-Яйвинском руднике произошло задымление околоствольного двора, шахтеры были эвакуированы.