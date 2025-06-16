Эвакуация на руднике в Пермском крае произошла из-за ложного срабатывания сигнализации

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ложное срабатывание системы пожаротушения стало причиной эвакуации на Усть-Яйвинском руднике ПАО "Уралкалий" (Пермский край), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Производство работает в штатном режиме.

По данным компании, в понедельник в 6:51 (4:51 по Москве) был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА) на Усть-Яйвинском‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ руднике.

Из шахты были эвакуированы все находящиеся там 105 человек, угрозы для жизни работников нет.

"Обследование участка выявило ложное срабатывание системы пожаротушения на центральной подземной подстанции (ЦПП). Угрозы руднику или людям нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее экстренные службы сообщали, что на Усть-Яйвинском руднике произошло задымление околоствольного двора, шахтеры были эвакуированы.