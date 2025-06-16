Поиск

В Кремле не видят причин беспокоиться из-за сотрудничества КНР со странами Центральной Азии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Укрепление сотрудничества Китая со странами Центральной Азии не вызывает опасений в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в свете визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан для участия в саммите Китай - Центральная Азия.

Представитель Кремля отметил, что Китай является привилегированным стратегическим партнером РФ, а страны Центральной Азии являются союзниками и партнерами России.

"Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер, оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран", - сказал Песков.

Он обратил внимание на существование формата Россия - Центральная Азия, а также отметил, что Москва взаимодействует со странами региона и в других форматах, включая СНГ.

"Все это сотрудничество носит взаимоуважительный гармоничный характер", - подытожил Песков.

Дмитрий Песков КНР Центральная Азия Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Херсонской области

Задымление произошло на руднике в Пермском крае, ведется эвакуация

Три человека погибли, семь пострадали в ДТП во Владимирской области

Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода

Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода

Скончался еще один пострадавший при атаке беспилотника в Елабуге

Что произошло за день: воскресенье, 15 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана163 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });