В Кремле не видят причин беспокоиться из-за сотрудничества КНР со странами Центральной Азии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Укрепление сотрудничества Китая со странами Центральной Азии не вызывает опасений в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет таких опасений, нет повода для таких опасений", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в свете визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан для участия в саммите Китай - Центральная Азия.

Представитель Кремля отметил, что Китай является привилегированным стратегическим партнером РФ, а страны Центральной Азии являются союзниками и партнерами России.

"Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер, оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран", - сказал Песков.

Он обратил внимание на существование формата Россия - Центральная Азия, а также отметил, что Москва взаимодействует со странами региона и в других форматах, включая СНГ.

"Все это сотрудничество носит взаимоуважительный гармоничный характер", - подытожил Песков.