РФ и Абхазия будут сотрудничать в энергетике и медицине для улучшения качества жизни в республике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач назвал приоритетными направлениями сотрудничества между Россией и Абхазией энергетику, туризм, образование, медицину и цифровизацию госуправления.

"Цель - не только поддержать экономику, но и улучшить качество жизни населения Абхазии. (...) Эти направления станут основой для дальнейших совместных проектов и реформ в рамках работы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству", - сказал Вольвач на встрече с премьер-министром Абхазии Владимиром Делбой.

По его словам, в ближайшем будущем планируется разработка отраслевых дорожных карт по каждому из обозначенных направлений. Документы станут инструментом для привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры и повышения квалификации кадров.

Вольвач отметил, что сотрудничество будет строиться на комплексном подходе с учётом ресурсов обеих сторон. "Будем делать ставку на реформы и по максимуму задействовать ресурсы - и со стороны России, и с учётом потенциала самой республики", - сказал замминистра.

Делегация минэкономразвития России прибыла в Абхазию для обсуждения программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2026-2030 гг. Делегация посетит строящуюся в Сухуме на российские финансовые средства республиканскую детскую больницу, а также ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству молочной продукции в селе Лабра Очамчирского района. Кроме того, состоится совещание с участием российской и и абхазской сторон по вопросам социально-экономического развития Абхазии.