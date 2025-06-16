Поиск

В СВР заявили о планах Киева совместно с европейскими спецслужбами нарастить террористическую активность против РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки (СВР) РФ располагает сведениями о том, что Киев совместно со спецслужбами европейских стран планирует нарастить диверсионную и террористическую активность против России.

"По поступающей в СВР информации, режим Зеленского в условиях нарастания проблем ВСУ на фронте и морального истощения украинского общества в тылу намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России", - говорится в релизе, распространенном в понедельник пресс-бюро СВР.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ В нем отмечается, что "наиболее тесное сотрудничество украинские спецорганы наладили с разведслужбами Великобритании".

"СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", - говорится в пресс-релизе.

СВР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД России сообщил об отмене очередного раунда консультаций РФ-США

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

В РФ заявили о готовности передать Киеву еще 2239 тел погибших военных ВСУ

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

РФ передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших военных

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров

У Кремля пока нет точной даты очередного раунда российско-украинских переговоров
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Херсонской области

Задымление произошло на руднике в Пермском крае, ведется эвакуация

Три человека погибли, семь пострадали в ДТП во Владимирской области

Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода

Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода

Скончался еще один пострадавший при атаке беспилотника в Елабуге

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана168 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6561 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });