Лавров проведет переговоры с главой МИД Индонезии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июня примет в Москве индонезийского коллегу Сугионо, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров планируется произвести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связи в области безопасности,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на переговорах глав МИД "будет затронута и широкая повестка, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений". "Также предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы", - сообщила представитель МИД РФ.