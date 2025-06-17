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Лавров проведет переговоры с главой МИД Индонезии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 июня примет в Москве индонезийского коллегу Сугионо, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров планируется произвести обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая расширение политических контактов, в том числе на высшем уровне, связи в области безопасности,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ а также в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на переговорах глав МИД "будет затронута и широкая повестка, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений". "Также предполагается рассмотреть основные международные и региональные проблемы", - сообщила представитель МИД РФ.

Мария Захарова Сергей Лавров МИД РФ
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