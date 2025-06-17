Турагентства фиксируют аннуляции туров в ОАЭ, спрос упал на 30-40%

Фото: Krishan Kariyawasam/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские туристы на фоне конфликта между Ираном и Израилем и проблем с авиасообщением в регионе начали отменять забронированные туры в ОАЭ, спрос упал на 30-40%, сообщает во вторник пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Сильнее всего ситуация на Ближнем Востоке сказалась именно на Арабских Эмиратах: в период с 13 по 16 июня фиксируется снижение продаж на 30-40% по сравнению с датами 6-9 июня. Есть падение и по Египту, однако очень незначительное. Но надо иметь в виду, что на прошлой неделе, то есть 6-9 июня, активно бронировались поездки на длинные праздничные дни. Сейчас не только нет этих стимулирующих факторов, но и добавились новые, негативные", - цитирует РСТ руководителя международных проектов группы компаний "Слетать.ру" Любовь Воронину.

Воронина добавила, что аннуляции туров в ОАЭ не носят массового характера. "Чаще стараемся не отменять, а переносить даты тура по согласованию с туристами. Кроме того, оказываем поддержку нашим клиентам, которые не могут улететь из ОАЭ в Россию или наоборот", - цитирует ее пресс-служба РСТ .

Директор компании "Правильное агентство" Юлия Гончаревская также рассказала об охлаждении спроса на туры в ОАЭ, хотя рейсы через Эмираты возобновляются. "Новых бронирований Эмиратов нет. Наоборот, есть аннуляции туров. Мы стараемся туристов переориентировать на другие направления или принимаем отмены, потому что сами не хотим проблем. Подождем стабилизации, тем более что есть много других направлений, по ним мы снижения спроса не видим", - подчеркнула она.