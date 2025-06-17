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В Кремле не видят желания Израиля выйти на мирный трек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Москва констатирует, что, как минимум со стороны Израиля на данный момент нет желания обращаться к каким-либо посредническим услугам, как и выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном, заявили в Кремле.

"Вы знаете, что российская сторона и, в частности, президент Путин, он сказал, что при необходимости Россия будет готова оказать такие посреднические услуги. В настоящий‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ момент мы видим нежелание, как минимум со стороны Израиля, обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли реакция со стороны Израиля и Ирана на готовность России оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта.

В Кремле заявили, что знакомы с заявлениями лидеров США и Израиля о необходимости эвакуации жителей Тегерана и возможности ликвидации духовного лидера Ирана Али Хаменеи, и призвали стороны ирано-израильского конфликта к сдержанности.

"Ситуация тревожная, конечно же, мы видели и слышали эти заявления, ситуация пока идет по пути дальнейшей галопирующей эскалации, уровень непредсказуемости абсолютный", - сказал Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости эвакуировать жителей Тегерана и слова премьера Израиля о том, что физическое устранение Хаменеи приблизило бы решение конфликта.

Хроника 13 – 17 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дмитрий Песков Иран Израиль
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