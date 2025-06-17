"Газпром" привлек 200 экспертов к 10-летней программе инновационного развития

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" начал подготовку новой десятилетней программы инновационного развития, которая придет на смену текущей программе на срок до 2025 года, сообщается в Отчете о социальной деятельности "Группы Газпром" за 2024 г.

Программа инновационного развития - 2035

"В отчетном году ПАО "Газпром" инициировало разработку Программы инновационного развития на десятилетний период. Это обусловлено новой геополитической и экономической ситуацией, а также необходимостью достижения Россией технологического суверенитета", - говорится в отчете.

"Ключевой задачей стало формирование образа будущего компании на основе анализа внешних и внутренних факторов с использованием экспертных оценок и математического моделирования", - пишет "Газпром" .

Одним из инструментов для определения приоритетных направлений стало форсайт-исследование - открытый процесс прогнозирования с привлечением научных экспертов и аналитиков из разных отраслей.

В исследовании участвовали более 200 экспертов, включая 18 докторов и 35 кандидатов наук, специалистов ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций, представителей корпоративных научных институтов и отраслевых вузов. Анализ охватил 12 стратегических направлений, включая традиционные сферы, производство водорода и извлечение гелия, выявив 104 перспективные технологии. Результаты форсайт-исследования и других методов прогнозирования будут использованы для актуализации приоритетов и формирования проектов Программы инновационного развития до 2035 г., сообщает корпорация.

Также в отчете упоминается, что начала работу на российском программном обеспечении информационно-управляющая система (ИУС) "Управление охраной окружающей среды" ПАО "Газпром".

"Впервые в российской вертикально интегрированной компании полностью автоматизированы процессы экологического контроля, учета, отчетности и оценки соответствия требованиям. К системе подключено 2,5 тыс. пользователей из 58 дочерних обществ и подразделений ПАО "Газпром". Также введена в эксплуатацию ИУС "Производственная безопасность", охватывающая администрацию ПАО "Газпром" и 98 дочерних обществ. Автоматизация коснулась управления деятельностью по специальной оценке условий труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и сбора статистических данных", - говорится в отчете. В компании на регулярной основе реализуется система мониторинга выбросов метана и организован корпоративный контроль за утечками газа, который проводится Экологической инспекцией ПАО "Газпром". Эксплуатируются системы круглосуточного мониторинга для определения метана в атмосферном воздухе.

H2

Компания отчиталась о работе в области водородной энергетики. В частности, ведутся работы в области разработки технологии получения водорода из сероводорода с ограниченными выбросами парниковых газов; создания технологического экспериментально-демонстрационного комплекса для развития технологий производства водорода из природного газа; комплексной оценки воздействия водорода на целостность и устойчивость системы газоснабжения с целью возможной транспортировки и хранения метано-водородных смесей; оценки возможности создания и применения топливной ячейки на основе расплавленных карбонатов; разработки научно-технических решений в области мембранных технологий; разработка технических решений в области добычи природного водорода.

Международное сотрудничество выстраивается как в двухсторонних форматах, взаимодействуя с компаниями из Китая, Индии, ОАЭ и других стран, так и в рамках многостороннего взаимодействия на базе международных объединений - БРИКС, ФСЭГ, ЭСКАТО, АТЭС и других. В группе "Газпром" продолжается работа по выстраиванию отношений с дружественными странами - производителями и потребителями водорода, а также продолжаются диалоги в рамках научно-технического сотрудничества.

Упоминается, что утвержденная в 2024 году Программа научно-технического сотрудничества с китайской CNPC на период 2024-2028 годов включает технические диалоги, в частности, по технологиям получения и хранения водорода, оценке воздействия водорода на трубопроводы, в рамках которых стороны провели ряд совещаний.