Комитет Думы предложил субсидировать из федбюджета местные авиаперевозки в ДФО и Арктике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил выделять субсидии из федерального бюджета на поддержку местных авиаперевозок в субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктической зоны.

Предложения комитета отражены в проекте постановления Госдумы (№944025-8), подготовленном по итогам парламентских слушаний о развитии Арктической зоны, и опубликованы на сайте парламента. Они предусматривают дополнение госпрограммы "Развитие транспортной системы" правилами предоставления и распределения соответствующих субсидий "в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при обеспечении доступности местных воздушных перевозок для населения".

Такие правила ранее неоднократно предлагал утвердить Минтранс, но их не согласовывал Минфин. В частности, на 2024 год транспортное ведомство запрашивало на программу 7,4 млрд руб., сообщал курировавший авиацию замминистра Игорь Чалик. Сменивший его на этом посту Владимир Потешкин в ходе ВЭФ-2024 в сентябре сообщал, что проект соответствующей программы получил одобрение транспортного вице-премьера Виталия Савельева. Глава Минтранса Роман Старовойт позднее заявлял, что рассчитывает на выделение "хотя бы небольшой суммы, чтобы раскатать эти маршруты", в следующем бюджетном цикле.

Сейчас местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов не позволяет в полной мере обеспечить их развитие, указывали ранее в Минтрансе.

Пока в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). В федбюджете на 2025 год на них закладывалось 26,4 млрд руб.