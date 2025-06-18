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Суд смягчил наказание экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство защитника бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, осужденного по двум уголовным делам, и смягчил наказание, сообщил "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин.

"Суд заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором Первомайского районного суда Владивостока 27 октября 2023 года, на принудительные работы сроком на два года пять месяцев 24 дня с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства", - отметил Воронин.

Адвокат Максим Чихунов уточнил, что Ищенко перевели из колонии в Амурской области в Приморский край.

"Он в Приморье. Дальше наказание будет отбывать в Спасском районе", - написал адвокат в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в августе 2023 года Ищенко был осужден на шесть лет колонии общего режима, а также штрафу в 400 тыс. рублей по делу о мошенничестве. Суд и следствие установили, что осужденный при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке с декабря 2016 года по июнь 2021 года обманом похитил у 187 дольщиков более 387 млн рублей.

В октябре 2023 года Ищенко был также осужден по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему по совокупности приговоров наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, оставив сумму штрафа неизменной.

По второму уголовному делу в суде установлено, что с февраля по апрель 2019 года Ищенко, будучи генеральным директором строительной компании "Аврора-строй", заключил с двумя гражданами договоры на участие в долевом строительстве квартир в одном из домов Владивостока. Однако эти помещения фактически являются нежилыми. Таким образом застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного дома.

В октябре 2022 года Ищенко попросил призвать его для участия в специальной военной операции, однако военкомат отказал ему в мобилизации.

В сентябре 2018 года прошли выборы губернатора Приморья, в которых приняли участие врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ, депутат Заксобрания региона Ищенко. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Ищенко пытался оспорить результаты выборов.

Благовещенский городской суд Приморский край Приморье
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