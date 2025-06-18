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Почти во всей европейской России температура не поднимется выше 20 градусов во второй половине недели

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Понижение температуры прогнозируется почти во всех регионах европейской части России, температура прогнозируется на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России мы будем ждать и не дождемся 20-градусной температуры во второй половине недели. То есть, будет такая прохладная для четвертой пятидневки июня температура. Но кому-то повезет", - сказал Вильфанд.

Вильфанд отметил, что понижение температуры, которое прогнозируется в Москве и в Санкт-Петербурге, будет характерно для всех регионов европейской части России - во многих регионах температура будет ниже нормы на 2-3 градуса, "а на юге даже на 4 градуса в Ростовской области, на 2-3 градуса - Краснодарском крае".

Наиболее заметно температура понизится в Свердловской области, где к выходным температура будет на 3-4 градуса ниже нормы.

Температура ниже нормы будет в регионах Приволжского и Северо-Западного федеральных округах.

Кроме того, в регионах юга европейской части России прогнозируются сильные осадки. Так, в Крыму и в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, ветер до 25 м/с. Прогнозируется подъем уровня воды в реках, что связано с тем, что в этих регионах уже выпало много осадков. Постепенно осадки будут прекращаться.

Кроме того, сильные дожди прогнозируются в Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа - в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Понижение температуры также приведет к тому, что в регионах европейской части страны не будет очагов пятого класса пожарной опасности.

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