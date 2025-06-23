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Температура на всей европейской территории России до конца недели будет ниже нормы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 2-4 градуса установится на всей территории европейской части России, в том числе и в Москве, до конца недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей европейской территории России, начиная с понедельника и до конца недели, температура на 2-4 градуса ниже нормы. На удивление однородность такая, температура существенно меняться не будет", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в течение недели также прогнозируются кратковременные осадки, что связано с низким атмосферным давлением.

Как отметил Вильфанд, связано это с тем, что практически все субъекты европейской части России, включая Москву, "находятся в области пониженного давления, то есть работает циклоническая деятельность". В течение недели давление будет ниже нормы, а из-за того, что европейская часть России находится также в тыловой части циклона, воздушные массы во все регионы, за исключением юга европейской части России, будут поступать с севера.

При этом, как уточнил Вильфанд, из-за того, что в разных регионах разные нормы температур, на юге европейской части России установится "очень комфортная погода уже во второй половине недели", а именно в Краснодарском крае и в Крыму.

"Там температура будет повышаться во второй половине недели до плюс 30, даже в Краснодарском крае до плюс 31 - плюс 32 градусов, а в Крыму еще выше - до плюс 33, но, конечно же, это преимущественно в континентальных районах", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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