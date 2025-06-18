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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренное повышение, отыгрывая заметный скачок мировых цен на нефть, произошедший накануне на фоне опасений усиления напряженности на Ближнем Востоке и возможного втягивания в конфликт новых стран. Вместе с тем более активный рост рынка сдерживается как геополитическим фактором, связанным с неопределенностью сроков урегулирования конфликта вокруг Украины, так и существующими санкционными рисками в отношении России.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2797,5 пункта (+0,31%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%. Лидерами повышения выступают ценные бумаги нефтегазовых компаний.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Полюса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%, "префы" выросли в цене на 0,4%), "ММК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1%), ВТБ (-0,8%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по Ирану, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений этой темы в Белом доме. "Президент Трамп становится все более заинтересован в том, чтобы использовать американские военные ресурсы, чтобы наносить удары по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении. Согласно собеседникам телеканала, Трамп занял "новую, более воинственную позицию". По их словам, это свидетельствует о "значительном изменении" во мнении главы Белого дома по поводу иранской проблемы.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них - потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС. "Во вторник президент Дональд Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение с Ираном или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает телеканал.

Он обращает внимание на то, что Трамп в преддверии совещания "значительно усилил свою риторику в адрес иранского режима, заявив, что США точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи". "Он - легкая мишень, но там он в безопасности, и мы не собираемся выводить его из строя, по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты летели по гражданским лицам или американским солдатам. Наше терпение на исходе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В сообщении говорится, что, по словам официальных лиц, на фоне конфликта между Ираном и Израилем иранский режим дал понять, что готов возобновить переговоры с США. Если Иран вернется к переговорам и согласится прекратить обогащение урана, то, как полагают официальные лица США, встреча на высоком уровне под руководством специального посланника Стива Уиткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Вэнса состоится уже на этой неделе, "но этот сценарий, вероятно, потребует от Ирана быстрых действий", считает АВС.

Нефть продолжает дорожать в среду утром после резкого скачка накануне. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,47%, до $76,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,58%, до $75,28 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабых статданных. Негативное влияние на инвесторов оказывают усиливающиеся опасения, что США могут быть напрямую втянуты в израильско-иранский конфликт, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в США в мае сократились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Это самое значительное падение за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,7%. При этом в апреле, согласно пересмотренным данным, продажи уменьшились на 0,1%, а не выросли на аналогичную величину, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в мае сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты ожидали повышения на 0,1%. Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний, в июне опустился до 32 пунктов по сравнению с 34 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует уже небольшой рост (+0,07%), что говорит о вероятной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 18 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается смешанная динамика. Так, индексы Японии и Южной Кореи подрастают на 0,5-0,7%, в то время как фондовые индикаторы Китая и Гонконга снижаются на 0,1-1,2%, а изменения австралийского индекса в целом незначительные.

Brent Али Хаменеи Аэрофлот ВТБ ЛУКОЙЛ
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