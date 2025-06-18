Осужден фигурант дела об убийстве женщины, тело которой нашли в "Запорожце" Гоши Куценко

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к 13 годам лишения свободы фигуранта дела об убийстве женщины, тело которой было обнаружено в автомобиле актера Гоши Куценко на Кутузовском проспекте, сообщили в прокуратуре столицы в среду.

"Суд признал виновным 30-летнего Альберта Абдуллина в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 января мужчина в парке в районе Дорогомилово, познакомился с 36-летней женщиной, затем возникла пьяная ссора, в которой он убил ее ножом. Чтобы скрыть следы преступления Абдуллин спрятал тело в припаркованный рядом автомобиль марки ЗАЗ-968 (принадлежащий Куценко - ИФ), сам забрался в машину и уснул. В дальнейшем, осужденный и его жертва были обнаружены в этом же автомобиле.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления Абдуллин признал. Суд также удовлетворил гражданский иск семьи потерпевшей на сумму 3 млн рублей.

Приговор был вынесен с учетом позиции гособвинителя - зампрокурора Москвы Костенецкого, уточнили в ведомстве.