Путин заявил, что Россия готова к обмену технологиями с Китаем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обмену военными технологиями с Китаем - "будем работать по всем направлениям.

"Мы знаем о пожеланиях наших китайских друзей, речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями, мы к этому готовы и будем работать по всем направлениям", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Российский лидер отметил важность военного сотрудничества с КНР. "Безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах", - подчеркнул Путин.

По его словам, между Москвой и Пекином "целый план сотрудничества по этому направлению, и министерство обороны имеет свои планы взаимодействия".

"Мы регулярно проводим учения, и в этом году будем проводить, и в военно-технической сфере сотрудничаем", - добавил президент РФ.