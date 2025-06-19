Житель Белгородской области пострадал при ударе БПЛА ВСУ по многоэтажке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоквартирному дому. Пострадал мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчину с минно-взрывной травмой доставили в Шебекинскую ЦРБ, повреждены фасад и остекление многоэтажки, проинформировал Гладков.