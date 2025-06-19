Отражена атака 12 беспилотников ВСУ в Смоленской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин.

"Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА", - написал Анохин в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.